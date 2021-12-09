وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف رسمية بعدة تخصصات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، طرح عدة وظائف رسمية بنظام التعاقد بعدة تخصصات.

أبرز التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة :

١- محاسب مساعد.

٢- باحث تنظيم مساعد.

٣- باحث تخطيط مساعد.

٤- باحث قانوني مساعد.

٥- اخصائي علاقات عامه.

٦- مأمور علاقات عامه.

٧- باحث قانوني مساعد.

٨- باحث تجاري.

٩- باحث تطوير إداري مساعد.

١٠- باحث زراعي مساعد.

١١- مصمم جرافيك.

١٢- باحث تخطيط مساعد.

١٣- فني دعم.

١٤- مهندس زراعي.

١٥- مصمم جرافيك.

١٦- مصور.

١٧- مأمور علاقات عامه.

١٨- محرر صحفي.

١٩- محرر أخبار مساعد.

٢٠- مصحح لغوي.

٢١- باحث إعلامي مساعد.

٢٢- باحث إحصاء.

٢٣- مهندس ميكانيكي مساعد.

٢٤- مهندس كيميائي مساعد.

٢٥- مهندس صناعي مساعد.

٢٦- مهندس كهربائي مساعد.

٢٧- مهندس زراعي مساعد.

٢٨- طبيب بيطري.

٢٩- مهندس بيئة مساعد.

٣٠- باحث مشتريات مساعد.

٣١- مأمور علاقات عامة.

رابط التقديم: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment25.aspx