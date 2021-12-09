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وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف رسمية بعدة تخصصات

وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف رسمية بعدة تخصصات
https://almnatiq.net/?p=1081804

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، طرح عدة وظائف رسمية بنظام التعاقد بعدة تخصصات.

 

أبرز التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة :

١- محاسب مساعد.

٢- باحث تنظيم مساعد.

٣- باحث تخطيط مساعد.

٤- باحث قانوني مساعد.

٥- اخصائي علاقات عامه.

٦- مأمور علاقات عامه.

٧- باحث قانوني مساعد.

٨- باحث تجاري.

٩- باحث تطوير إداري مساعد.

١٠- باحث زراعي مساعد.

١١- مصمم جرافيك.

١٢- باحث تخطيط مساعد.

١٣- فني دعم.

١٤- مهندس زراعي.

١٥- مصمم جرافيك.

١٦- مصور.

١٧- مأمور علاقات عامه.

١٨- محرر صحفي.

١٩- محرر أخبار مساعد.

٢٠- مصحح لغوي.

٢١- باحث إعلامي مساعد.

٢٢- باحث إحصاء.

٢٣- مهندس ميكانيكي مساعد.

٢٤- مهندس كيميائي مساعد.

٢٥- مهندس صناعي مساعد.

٢٦- مهندس كهربائي مساعد.

٢٧- مهندس زراعي مساعد.

٢٨- طبيب بيطري.

٢٩- مهندس بيئة مساعد.

٣٠- باحث مشتريات مساعد.

٣١- مأمور علاقات عامة.

 

رابط التقديم: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment25.aspx

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