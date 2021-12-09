وزارة الاستثمار تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين المملكة وكندا في “إكسبو 2020 دبي”

شاركت وزارة الاستثمار ممثلةً بالقطاع العقاري وقطاع الطاقة اليوم، في اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات الكندية؛ لمناقشة واستكشاف فرص الأعمال والاستثمارات في قطاعي العقارات والطاقة، الذي أقيم في جناح المملكة العربية السعودية في “إكسبو 2020 دبي”.

وهدفت مشاركة الوزارة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجال العقارات والطاقة.

واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية في قطاعي العقار والطاقة، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والمستدامة، إضافة إلى عرض تطورات البيئة الاستثمارية وأبرز إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة.