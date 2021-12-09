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جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على المركز الأول لجائزة الوطنية للعمل التطوعي لمسار دعم التطوع

جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على المركز الأول لجائزة الوطنية للعمل التطوعي لمسار دعم التطوع

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جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على المركز الأول لجائزة الوطنية للعمل التطوعي لمسار دعم التطوع

جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على المركز الأول لجائزة الوطنية للعمل التطوعي لمسار دعم التطوع
https://almnatiq.net/?p=1081809

حصدت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بإدارة العمل التطوعي بعمادة شؤون الطلاب ” المركز الأول ” للجائزة الوطنية للعمل التطوعي في مسار دعم التطوع لعام 2021م، بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي.

وحققت الجامعة المركز الأول نظير جهودها من خلال إدارة العمل التطوعي بمسابقة التطوع التخصصي لمعالي رئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات والمعاهد بالجامعة، والتي بلغ عدد المشاريع التطوعية المقدمة فيها 74 مشروعا، وعدد المتطوعين المشاركين 680 متطوعا، وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع المنفذة 15580 مستفيدا، وعدد الساعات التطوعية 17970 ساعة، وعدد المشاريع التطوعية المتميزة 13 مشروعا.

وقدم عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني التهنئة لجميع القائمين على العمل التطوعي، الذي يحظى بدعم من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, مشيدا بدور الجائزة والتي تبرز جهود ومنجزات العمل التطوعي، مع تجسير التكامل وتبادل الخبرات بين المتطوعين، وتعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

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