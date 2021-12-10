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“الحياة الفطرية” تحدد غرامات مخالفات الصيد: تصل لـ100 ألف ريال

“الحياة الفطرية” تحدد غرامات مخالفات الصيد: تصل لـ100 ألف ريال
https://almnatiq.net/?p=1081815
المناطق_الرياض

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قيمة الغرامات لمخالفات الصيد والتي تصل لـ100 ألف ريال في بعض الحالات حسب الأسلحة المستخدمة في الصيد.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر: إن هذه المخالفات تصل لـ10 آلاف ريال حال استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة.

فيما تبلغ قيمة الغرامة الأعلى 100 ألف ريال وذلك في حالة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش الشوزن والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد والاشتراك في عمليات الصيد.

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