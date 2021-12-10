“الحياة الفطرية” تحدد غرامات مخالفات الصيد: تصل لـ100 ألف ريال

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حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قيمة الغرامات لمخالفات الصيد والتي تصل لـ100 ألف ريال في بعض الحالات حسب الأسلحة المستخدمة في الصيد.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر: إن هذه المخالفات تصل لـ10 آلاف ريال حال استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة.

فيما تبلغ قيمة الغرامة الأعلى 100 ألف ريال وذلك في حالة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش الشوزن والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد والاشتراك في عمليات الصيد.