“الحياة الفطرية” تحدد غرامات مخالفات الصيد: تصل لـ100 ألف ريال

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قيمة الغرامات لمخالفات الصيد والتي تصل لـ100 ألف ريال في بعض الحالات حسب الأسلحة المستخدمة في الصيد.
وقال المركز في تغريدة عبر تويتر: إن هذه المخالفات تصل لـ10 آلاف ريال حال استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة.
فيما تبلغ قيمة الغرامة الأعلى 100 ألف ريال وذلك في حالة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش الشوزن والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد والاشتراك في عمليات الصيد.
استخدام وسيلة صيد محظورة مخالفة تعرضك لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية pic.twitter.com/QKKcqoznpM
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) December 9, 2021
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