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الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور مجمع وزارة الإعلام البحرينية

الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور مجمع وزارة الإعلام البحرينية
https://almnatiq.net/?p=1081818
المناطق_واس

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمملكة البحرين، زار الوفد الإعلامي المرافق، اليوم، مقر وزارة شؤون الإعلام البحرينية.

وتجول الوفد في مختلف إدارات وقطاعات وأقسام وزارة شؤون الإعلام، واستمع لشرح من المسؤولين عن الأدوار التي تقوم بها كل إدارة، وما توليه من حرص على الالتزام بقواعد وأصول المهنية والاحترافية والمصداقية.

كما اطلع، على التقنيات والأجهزة الحديثة في مجالات العمل الإعلامي والإخباري والبث التلفزيوني والإذاعي، مشيدين بما تتميز به مملكة البحرين من رسالة إعلامية رصينة تقوم على أسس تدعم التقارب والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء، منوهين بما تتمتع به الكوادر الإعلامية البحرينية من مستويات عالية من الكفاءة والتميز.

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