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التواصل الحكومي والاتصال الوطني البحريني يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

التواصل الحكومي والاتصال الوطني البحريني يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

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أمير المدينة المنورة بالنيابة يلتقي بوزير الحج والعمرة

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القبض على (9) أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بالرياض

القبض على (9) أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1081830
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (8) مقيمين وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في السطو على المحال التجارية وسرقة أموال من داخلها، وذلك باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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