احدث الأخبار

رالي حائل.. البولندي ياكوب يتقدم على القطري العطية في المرحلة الثانية من السباق
أبرز المواد
 التواصل الحكومي والاتصال الوطني البحريني يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي المشترك
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة بالنيابة يلتقي بوزير الحج والعمرة
أبرز المواد
 الفلسفة وصور من حياة الصحابة
أبرز المواد
 فيديو| ولي العهد و ولي عهد البحرين يرأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني
أبرز المواد
 فيديو| هروب مقاتلي الحوثي بعد الوقوع في كمين محكم لقوات التحالف
أبرز المواد
 القبض على (9) أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بالرياض
منطقة الرياض
 فياريال يكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بدوري الأبطال
أبرز المواد
 الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور مجمع وزارة الإعلام البحرينية
أبرز المواد
 “الحياة الفطرية” تحدد غرامات مخالفات الصيد: تصل لـ100 ألف ريال
أبرز المواد
 الملك حمد بن عيسي لولي العهد: البحرين ستظل دائماً في خندق واحد مع السعودية
أبرز المواد
 جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على المركز الأول لجائزة الوطنية للعمل التطوعي لمسار دعم التطوع
منوعات
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

رالي حائل.. البولندي ياكوب يتقدم على القطري العطية في المرحلة الثانية من السباق

رالي حائل.. البولندي ياكوب يتقدم على القطري العطية في المرحلة الثانية من السباق

أبرز المواد
التواصل الحكومي والاتصال الوطني البحريني يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

التواصل الحكومي والاتصال الوطني البحريني يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة بالنيابة يلتقي بوزير الحج والعمرة

أمير المدينة المنورة بالنيابة يلتقي بوزير الحج والعمرة

أبرز المواد
الفلسفة وصور من حياة الصحابة

الفلسفة وصور من حياة الصحابة

أبرز المواد

أمير المدينة المنورة بالنيابة يلتقي بوزير الحج والعمرة

أمير المدينة المنورة بالنيابة يلتقي بوزير الحج والعمرة
https://almnatiq.net/?p=1081845
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، أهمية تعاون جميع القطاعات لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، داعياً قطاع الإيواء إلى تجويد الأداء لتحقيق المستهدفات العامة لخدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وأعضاء لجنة الحج والعمرة بغرفة المدينة المنورة، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد.

وأكد الدكتور الربيعة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً الى أهمية قطاع الحج والعمرة، وأن أحد أهم مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن والتوسع في خدمات الحج والعمرة، وتحسين تجربة الزوار باعتباره أحد أهم مستهدفات برنامج ضيوف الرحمن، منوهاً باهتمام الوزارة بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تنمية مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح معاليه، أن القطاع الخاص بالمدينة المنورة ومكة المكرمة تأثر بجائحة كورونا، وأن الوزارة لديها مبادرات لإحداث نقلة نوعية في آليات التعاون مع القطاع الخاص والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع لاعتماده المباشر على أنشطة العمرة والحج التي انخفضت خلال فترة الجائحة، مشيراً إلى ما بذلته الدولة من دعم ومساندة لتخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الوزارة لا يمكن أن تحقق نجاحاً إلا بوجود قطاع خاص فعال.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، إلى انعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها على قطاع الأعمال في المدينة المنورة على وجه الخصوص، خاصة في مجالات الفنادق، مفيداً أنه أُعدت دراسة لهذا الشأن من قبل خبراء ومستشارين بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة سيتم إرسال ملخص تنفيذي منها لوزارة الحج والعمرة.

كما شهد اللقاء عددا من المداخلات من رجال الأعمال والمستثمرين، تركزت حول تهيئة القطاع لاستقبال ضيوف الرحمن والعقبات التي تواجه القطاع ودور وزارة الحج العمرة في المساهمة في تطوير هذا القطاع المهم.

روابط ذات صلة

وزير الحج والعمرة: المملكة تعيش نهضة كبرى ونستهدف التوسع في خدمات الحج والعمرة

وزير الحج والعمرة: المملكة تعيش نهضة كبرى ونستهدف التوسع في خدمات الحج والعمرة
شاهد || تحديث معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة بغرض الزيارة والحج والعمرة

شاهد || تحديث معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة بغرض الزيارة والحج والعمرة
أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements