التواصل الحكومي والاتصال الوطني البحريني يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

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على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مملكة البحرين؛ عقد وفد من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، اجتماعاً ثنائياً مع مركز الاتصال الوطني البحريني في قصر القضيبية في المنامة.

ومن خلال الاجتماع استُعرضت طبيعة المهام التي يقوم بها المركزان وتجارب العمل المنفذة، والمهام المنجزة على الصعيد الإعلامي.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبد الله المغلوث، أن الزيارة تعد فرصة مهمة لتعزيز العمل المشترك، مشيراً إلى أن لقاء المركزين واطلاعهما على نماذج الأعمال واستعراض المهام، سيسهم في تطوير الأداء بين الجانبين.

فيما استعرض الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني البحريني يوسف البنخليل دور المركز في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي البحريني وفق منهجية عمل واضحة، بالإضافة إلى عدة نماذج من رسائله الإعلامية.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي المركزين.