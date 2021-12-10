رالي حائل.. البولندي ياكوب يتقدم على القطري العطية في المرحلة الثانية من السباق

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تمكَّن البولندي ياكوب “كوبا” برزيغونسكي أمس من التفوق على المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية في فئة “فيا كروس كانتري” المرحلة الخاصة الثانية من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 ، التي امتدت مسافتها 314 كيلومتراً ، وذلك بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل.

وعزز المتسابق السعودي صالح السيف صدارته لفئة t3، بينما حافظ المتسابق السعودي عبدالمجيد الخليفي على صدارة الدراجات النارية.

و فئة “تي 4” للمركبات الصحراوية تمكن الخليفي من الدخول ضمن قائمة العشرة الأوائل في الترتيب العام المؤقت للرالي، فيما احتل البولندي ميشال غوتشال المركز السابع، والأول في فئة “تي 4″، يليه شقيقه ماريك ثانيًا والأُوكراني إيفغين كوفاليفيتش ثالثًا، وتراجعت الأُسترالية مولي تايلور للمركز الرابع في فئة “تي 4″، في حين احتل البريطاني توماس بيل، المركز الخامس.

وسجل في فئة الدرّاجات النارية العادية الإماراتي عُثمان الغفيلي أسرع توقيت في مرحلة أمس، مُتقدمًا بذلك لصدارة الترتيب العام المؤقت لهذه الفئة بفارق 3:22 دقائق على المتسابق السعودي مشعل الغُنيم الذي حل ثانياً ، فيما أنهى الإيطالي ماورو تورِّيني المرحلة ثالثًا، ليصعد للمركز الخامس في الترتيب العام المُؤقت خلف السعوديين عبد الحليم المُغيرة وأحمد الجابر.

وحافظ المتسابق السعودي عبد المجيد الخُليفي على صدارة الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، حيث سجَّل أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية، تبِعَه مُواطناه هيثم التويجري وهاني النومسي في المركزين الثاني والثالث على التوالي .

وسجَّل المتسابق السعودي سعيد الموري أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني، وتبِعهُ المتسابق مشنا الشمري بفارق تسع ثوان فقط، ليحتفظ بصدارة الفئة ، أما الفِرنسية عاليَّة كولوتش فحلت في هذه المرحلة ثالثًة.

وتمكَّن الياباني تيروهيتو سوغاوارا من تسجيل أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، متفوقًا على السائق الفِرنسي تيو كالفيه في شاحنة تاترا، لكن كالفيه ما يزال في صدارة الفئة.

وستُقام اليوم المرحلة الخاصة الثالثة، البالغ طولها 249 كيلومترًا، تبدأ بمرحلة وصل طولها 229 كيلومترًا من مقر الانطلاق إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث يوجد ثلاث نقاط مراقبة داخلها، الأولى على بُعد 77 كيلومترًا داخل المرحلة، والثانية على بُعد 172 كيلومترًا، والثالثة على بُعد 232 كيلومترًا، يتبعها مرحلة وصل قصيرة طولها 47 كيلومترًا باتجاه مُخيَّم المبيت.