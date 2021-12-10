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القبض على مواطن لنقله في مركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

القبض على مواطن لنقله في مركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
https://almnatiq.net/?p=1081856
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بمركز شرطة تندحة بمحافظة خميس مشيط، قبضت على مواطن أثناء نقله في مركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود، بينهم (14) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية الإثيوبية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى الجهة المختصة، وإحالة الناقل للنيابة العامة بمنطقة عسير.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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