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الأمير تركي بن طلال يكرم فريق الطب المنزلي بصحة عسير

الأمير تركي بن طلال يكرم فريق الطب المنزلي بصحة عسير
https://almnatiq.net/?p=1081859
المناطق_واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بديوان الإمارة، فريق الطب المنزلي التابع للشؤون الصحية في عسير ، على أثر تعرضهم لحادث مروري خلال أداءهم مهمتهم العملية في مركز الفرشة جنوب منطقة عسير.

وكان فريق الطب المنزلي قد كان عائداً من إحدى قرى مركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة، التي تبعد حوالي 40 كلم عن أقرب طريق مسفلت، ويستغرق الوصول إليها قرابة الساعة والنصف، عبر بعض الأودية صعبة التضاريس، بعد إكمال مهمته التي جاءت تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير بتغطية مراكز ومحافظات المنطقة كافة بلقاح كورونا، وتقديم اللقاح للمستفيدين.

ووجه سمو أمير منطقة عسير مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير بمتابعة الوضع الصحي للفريق الطبي.

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