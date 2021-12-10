” الصحة” تُنظم المنتدى السنوي الثاني تحت شعار “مجتمع نزيه مُحصن وسليم”

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نظمت وزارة الصحة ممثلة ببرنامج الإفصاح وتعارض المصالح “أفصح”، المنتدى السنوي الثاني، تحت شعار “مجتمع نزيه مُحصن وسليم” وذلك تزامناً مع فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2021م.

وشهد المنتدى مشاركة معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووكيل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سعيد الخبتي، وكبير المستشارين بالهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور موسى العويس.

وتطرق المنتدى لعدة محاور، اشتملت على المنظور الشرعي وما أقرته الشريعة الإسلامية، ودور الجهات الحكومية وما تقوم به الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد في التوعية في مجال النزاهة والشفافية، ورصد التجاوزات للحد من الفساد، إضافة إلى دور الحوكمة في الحد من الفساد وما يؤديه من آثار اجتماعية تنعكس على المجتمع.

جدير بالذكر أن ” الصحة” طبقت سياسة الإفصاح وتعارض المصالح ترسيخاً لمبادئ النزاهة، والشفافية، والإحساس بالمسؤولية، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة.