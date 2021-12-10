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محافظة جدة تشهد إطلاق مبادرة “جدة تتحرك” الصحية الرياضية

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موسم الرياض 2021 يطلق “مبادرة ذوي الشهداء” ويفتح لهم بوابات فعالياته

موسم الرياض 2021 يطلق “مبادرة ذوي الشهداء” ويفتح لهم بوابات فعالياته

أبرز المواد

موسم الرياض 2021 يطلق “مبادرة ذوي الشهداء” ويفتح لهم بوابات فعالياته

موسم الرياض 2021 يطلق “مبادرة ذوي الشهداء” ويفتح لهم بوابات فعالياته
https://almnatiq.net/?p=1081872
المناطق_واس

أطلق موسم الرياض 2021 مبادرةً اجتماعيةً جديدةً تهدف إلى إسعاد ذوي الشهداء،وإشراكهم بفعاليات الموسم، من خلال إتاحة الفرصة لهم في الاستمتاع بكل فعاليات موسم الرياض هذا العام.

وتعمل “مبادرة ذوي الشهداء” التي أطلقها الموسم على دراسة عدد من الفرص والمبادرات مع الجهات المختصة لتقديم عدد من الخدمات الترفيهية، وإتاحة الفرصة لخيال أكثر لدى ذوي الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لحماية الوطن.

ويبدأ الموسم في تفعيل “مبادرة ذوي الشهداء” في مناطق بوليفارد رياض سيتي، والرياض ونتر وندرلاند، وشجرة السلام، وقرية زمان،ورياض سفاري، وتشمل الفعاليات التي سيبدأ تطبيق المبادرة منها “سيرك دوسوليه ميسي، وعرض مانا ذا شو”.

وتأتي المبادرة انطلاقًا من دور موسم الرياض 2021 في القيام بدوره الاجتماعي، إضافةً إلى منجزاته الترفيهية، والاقتصادية، وعدد من المستهدفات التي شملت جوانب مختلفةً من الحياة المجتمعية في جميع مناطق الموسم وفعالياته المتنوعة.

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