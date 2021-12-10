البرلمان العربي يؤكد أهمية نشر الوعي المجتمعي المناهض للعنف ضد المرأة

أكد البرلمان العربي أهمية نشر الوعي المجتمعي المناهض للعنف ضد المرأة، بوصفه ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات بنسب متفاوتة، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي يعد الحصن الرئيس في مواجهة هذه الظاهرة

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أمام ندوة نظمها البرلمان والاتحاد البرلماني الدولي الليلة الماضية حول “الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة

ودعا العسومي إلى تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق وسائل الإعلام ورواد الثقافة والفن بأشكاله المختلفة، لمواجهة هذه الظاهرة

وأوضح أن خطة عمل البرلمان العربي بشأن المرأة تستند إلى أربعة أركان رئيسة: هي إيجاد بعد مؤسسي يمكن من خلاله تعزيز التمكين التشريعي للمرأة، ومناقشة قضاياها، وتعزيز قدرات المرأة العربية في المجالات كافة، وإعداد قوانين عربية استرشادية تسهم في إيجاد بنية قانونية رادعة للتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى الشراكات المؤسسية للبرلمان العربي مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية