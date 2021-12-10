محافظة جدة تشهد إطلاق مبادرة “جدة تتحرك” الصحية الرياضية

تشهد محافظة جدة غدًا السبت إطلاق مبادرة “جدة تتحرك” إحدى مبادرات برنامج الصحة والعافية يوم, وذلك على واجهة جدة بالتعاون مع الفرق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين.

وتهدف المبادرة لتوعية المجتمع بالرياضة تعزيزاً للصحة العامة في إطار برنامج جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتركز المبادرة التي تأتي بالتعاون مع غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، وعدد من الجهات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة، لتشمل مسارات المشاركة الرئيس بممشى الواجهة البحرية “ساحة اللؤلؤ”، والمسارات الإضافية بممشى اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب.

وتشتمل مبادرة “جدة تتحرك” على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال, إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي “مسافة 10كم” في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، إلى الفعاليات المصاحبة كالدراجات، والتزلج، ومحاكاة التجديف، وكرة السلة؛ حيث تتعايش هذه المبادرة مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظة جدة من فعاليات سياحية وترفيهية، ذات الاستقطاب الجماهيري الكبير.