حافز مالي لتطعيم من أعمارهم 60 وما فوق ضد كورونا

وافق برلمان سلوفاكيا، اليوم (الخميس)، على خطة لمنح من سن الستين وما فوق ما يصل إلى 300 يورو (339 دولارا) إذا تم تطعيمهم ضد فايروس كورونا.

ومن شأن هذا الإجراء، الذي صاغه وزير المالية إيغور ماتوفيتش، أن يعزز التطعيمات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي ذات معدلات التطعيم الأقل في الكتلة.

وفي التصويت الذي وافق عليه 97 نائبا مقابل 13 في البرلمان، أقر النواب أن أولئك الذين يتلقون جرعة أولية واحدة على الأقل من اللقاح بحلول 15 يناير، سيحصلون على 200 يورو (226 دولارا) نقدا، وأولئك الذين يحصلون على جرعة معززة بحلول ذلك التاريخ سيحصلون على 300 يورو.

ويعد الاتفاق بمثابة حل وسط لأن الائتلاف الحاكم الحالي المكون من أربعة أحزاب في سلوفاكيا منقسم بشأن هذه المسألة.

وكانت الخطة تقضي بمنح قسائم بقيمة 500 يورو يمكن استخدامها في بعض المبيعات، لكن حزب «الحرية والتضامن» المؤيد للأعمال التجارية عارضها.

وتواجه سلوفاكيا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفايروس كورونا.

وتخضع البلاد للإغلاق منذ 25 نوفمبر، مع السماح للمواطنين بمغادرة منازلهم لأسباب محددة فقط.

ويتعين على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ولم يتعافوا من كورونا الخضوع لاختبار الفايروس لحضور العمل، ولا تزال المتاجر التي تبيع السلع الأساسية فقط مفتوحة.