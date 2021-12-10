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وزير الخارجية البحريني يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين بلاده والمملكة

وزير الخارجية البحريني يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين بلاده والمملكة
https://almnatiq.net/?p=1081891

أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الخميس عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين بلاده والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمع بين شعبيهما الشقيقين من أواصر التاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المتبادلة، في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح الزياني – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية – أن ملك البحرين أكد على أن العلاقات البحرينية السعودية هي نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء، والتي تستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والتعاون والتفاهم والتنسيق المشترك تجاه كافة القضايا، مضيفًا أن ملك البحرين أعرب عن اعتزازه بالوقفات التاريخية المشرفة التي تقفها دائمًا المملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين وشعبها، وما تقدمه الشقيقة الكبرى من دعم أخوي متواصل للبحرين على مختلف المستويات، وهي مواقف تجسد علاقات المملكتين الضاربة في جذور التاريخ.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أهمية زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى البحرين وما تجسده من عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتمام التلاحم وجوهرية التنسيق ووحدة المصير، مشيرًا إلى أن المباحثات بين القيادتين شهدت عزيمة على تعزيز هذه الأواصر ورفع مستوى التنسيق في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتنموي والاستثماري والجانب السياسي، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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