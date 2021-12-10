تعديل نظام المهن الهندسية لدعم الشركات والمكاتب

صدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تعديلات جديدة على نظام مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص لدعم أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية في القطاع، وبما يسهم في تطوير منظومة الخدمات التي تقدم للمستفيدين.

وأبان أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن من أبرز هذه التعديلات على نظام مزاولة المهن الهندسية والخاصة، التي أُصدرها المجلس، إلغاء شرط الحصول على موافقة جهة العمل للحصول على الترخيص، وإلغاء شرط تقديم رخصة وعقد الإيجار، ولا يجوز لمن انتهى اعتماده أو تصنيفه المهني مزاولة العمل الهندسي، ويشمل الترخيص جميع أنحاء المملكة، وعند إضافة الأنشطة للفرع الرئيسي يتم إضافتها تلقائيًا للفروع، ولا يترتب على وفاة صاحب المكتب أو الشريك حلّ الشركة أو المكتب.

وأكّد أنها تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت أصحاب الشركات والمكاتب بعد مجموعة من اللقاءات وورش العمل، مضيفاً أنها تأتي ضمن حزمة من مستهدفات الهيئة تجاه قطاع الشركات والمكاتب الهندسية للارتقاء بمستوى خدماتها للمستفيدين.