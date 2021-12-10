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هيئة الصحفيين السعوديين تنظم لقاءً إعلامياً بالشراكة مع جمعية الصحفيين البحرينية

هيئة الصحفيين السعوديين تنظم لقاءً إعلامياً بالشراكة مع جمعية الصحفيين البحرينية

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هيئة الصحفيين السعوديين تنظم لقاءً إعلامياً بالشراكة مع جمعية الصحفيين البحرينية

هيئة الصحفيين السعوديين تنظم لقاءً إعلامياً بالشراكة مع جمعية الصحفيين البحرينية
https://almnatiq.net/?p=1081902
المناطق_واس

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمملكة البحرين، نظمت هيئة الصحفيين السعوديين، بالشراكة مع جمعية الصحفيين البحرينية، اللقاء الإعلامي السعودي البحريني، وذلك برعاية معالي وزير الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الإعلامي الثنائي المشترك بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والصحافة الوطنية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار حول سبل توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي تجاه مختلف القضايا والتحديات الراهنة في مختلف المجالات كالقطاع الصحي والاقتصادي والثقافي وغيرها، تنفيذاً لمقتضيات الإستراتيجية الإعلامية الخليجية، وإنتاج رؤية موحدة تعزز من الموقف الخليجي المشترك في التصدي لكل محاولات النيل من منجزات دول مجلس التعاون لدول الخليج والعربية وهويتها الثقافية والحضارية.

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