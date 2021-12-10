مدير تعليم جدة يفتتح المجمع التعليمي بالوزيرية

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افتتح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم, المجمع التعليمي للبنات بحي الوزيرية، التابع لمكتب التعليم بشرق جدة “بنات”، الذي نفذته شركة تطوير، بحضور المساعد للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي والمساعدة للشؤون التعليمية “بنات” منال اللهيبي ومديرة مكتب الشرق بنات وعدد من مهندسي شركة تطوير.

وقام المسعودي بجولة في المرحلة الابتدائية من المجمع والذي يضم ثلاث مدارس في المراحل لابتدائية, المتوسطة, الثانوية، صُممت وفق أحدث المواصفات الفنية و التقنيات والتجهيزات المدرسية الحديثة, حيث شملت الجولة القاعات الدراسية والمعمل والساحات الداخلية والخارجية.

وفي ختام الجولة قدم مدير عام تعليم جدة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه للتعليم في هذا الوطن من دعم، كما قدم الشكر لوزارة التعليم وشركة تطوير على تشييد مثل هذه الصروح التعليمية المتميزة، منوّهاً بأنه تم الاستغناء عن ثلاث مدارس مستأجرة وسيتم ضمها للمجمع التعليمي.

من جانبها أوضحت مديرة مكتب التعليم بشرق جدة “بنات” فضة المتحمي أن المجمع تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 1200 طالبة مشيرة إلى أن القسم الابتدائي بالمجمع يضم 22 قاعة تستوعب 588 طالبة، و يبلغ عدد القاعات الدراسية بالقسم المتوسط 8 قاعات تستوعب 376 طالبة، فيما يبلغ عدد القاعات الدراسية بالقسم الثانوي 20 قاعة دراسية تستوعب 242 طالبة.