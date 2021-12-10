تعليم ينبع يطلق فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

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اطلقت أمس إدارة التعليم بمحافظة ينبع، حزمة من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021م، والذي يصادف التاسع من شهر ديسمبر من كل عام .

حيث نفذت أقسام الإدارة والمكاتب التعليمية ومدارس التعليم في المحافظة والقطاعات التابعة لها ، العديد من الفعاليات التوعوية والبرامج والأنشطة التي هدفت إلى التوعية بأهمية النزاهة، وعدم التسامح مع الفساد بكل صوره، والتأكيد على الواجب الوطني في حماية المكتسبات والثروات الوطنية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المعارض التوعوية لتعزيز قيم النزاهة، وتنظيم لقاء توعوي بعنوان ” النزاهة مسؤولية وطنية “.

وأكد مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم ينبع فهد العلوني، على أهمية النزاهة، وعدم التسامح مع الفساد بكل صوره، وتفعيل الواجبات الوطنية تجاه ذلك، ومعرفة كيفية الكشف عنه، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة للحفاظ على المستقبل الآمن ، مشددًا على أن الدين الإسلامي الحنيف يحث على محاربة الفساد بجميع أنواعه وأشكاله لما له من أثره سلبي على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام .

وأشار العلوني، إلى جهود المملكة في مكافحة الفساد، وتعزيز جوانب الشفافية ومبادئ النزاهة، ودورها الإستراتيجي والرائد في حماية المال العام، وذلك انطلاقًا من حرصها على الوصول إلى مجتمعات نزيهة وسليمة وآمنة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد.