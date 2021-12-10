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زراعة عسير تصدر تصاريح للاستفادة من طمي سد عياش

زراعة عسير تصدر تصاريح للاستفادة من طمي سد عياش
https://almnatiq.net/?p=1081942
المناطق_واس

أصدر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في قسم تشغيل السدود بإدارة المياه، تصاريح للمزارعين والجمعيات المهتمة وذلك للاستفادة من الطمي بسد عياش التابع لمركز بني عمرو شمال مدينة أبها.

 

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس عبدالله الويمني أنه سبق إصدار التصاريح تنظيم فرع الوزارة لورشة عمل بعنوان “التكامل الزراعي بسد عياش لبصمة بيئية مستدامة”، وذلك بمشاركة عدد الجهات ذات العلاقة.

 

يذكر أن أبرز محاور الورشة تناولت إيضاح الفائدة المرجوة من طمي السدود كتربة مناسبة للزراعة واستدامتها.

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