رئيس صحافيو الوطن ” العلاقات السعودية البحرينية تاريخية ومتينة”

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قال الأستاذ سعيد العجل رئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن، إن العلاقات السعودية البحرينية التي تربط البلدين معاً من خلال قناة مملكة البحرين،وذلك تزامنآ مع زيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان إلى البحرين.

و أضاف العجل أن مملكة البحرين والمملكة العربية تربطهما علاقات متينة منذ زمن بعيد، لافتاً إلى أن تلك العلاقات تجلت منذ الدولة السعودية الأولى والثانية وظلت مستمرة حتى وقتنا الحالي.

وأكد أن الدولتين تربطهما أواصر المحبة والأخوة والتعامل والتقارب الإجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أن مواطني الدولتين يفخرون بهذه العلاقات متمنيين مزيدا من الازدهار بين البلدين.

واستطرد، تلك الزيارات تأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الإقتصادي والتنموي بين مملكة البحرين و المملكة السعودية، فضلا عن تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين لمواجهة كل ما يطرأ على الساحة العربية والعالمية.

وأكد أن البحرين من أوائل الدول التي وقفت بجانب المملكة منذ الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة في الأعوام من 1420 إلى عام 1438 وحتى الآن مازالت على نفس موقفها ودعمها.