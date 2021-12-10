4 أخطاء في شحن هاتف آيفون قد تستنزف البطارية

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تعد البطاريات القابلة لإعادة الشحن في أجهزة آيفون الحالية مثيرة للإعجاب، لكنها بالكاد تدوم، ومع ذلك، اتضح أن معظم الأشخاص يشحنون أجهزة آيفون بشكل غير صحيح.

وفيما يلي مجموعة من الأخطاء في شحن هواتف آيفون تستنزف بطارية الهاتف، وفقًا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية:

1- شحن الهاتف بالكامل

أظهرت الدراسات أن شحن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بجهاز آيفون بنسبة 100% يؤدي إلى إتلافها وهذا بدوره يقلل من عمرها، وينصح الخبراء عادة بشحن البطارية حتى نسبة 80% للحفاظ عليها لوقت أطول.

2- الشحن السريع

توجد في الأسواق أجهزة شحن سريعة أو “توربو”، وعلى الرغم من أنها قد تبدو مفيدة لشحن الهاتف بسرعة، فإنها تلحق أضرارًا أكثر من نفعها عندما يتعلق الأمر ببطارية هاتفك، حيث تعمل هذه الشواحن عن طريق زيادة عدد الواط التي يتم توصيلها لبطارية الهاتف، ويؤدي هذا إلى زيادة الجهد الذي تستخدمه بطارية الهاتف مع تسخينها أيضًا، وهما عاملان يقصران من عمر البطارية.

3- استخدام الهاتف أثناء الشحن

يمكن أن يكون هذا ضارًا للغاية بالبطارية، وهناك أدلة تظهر أن استخدام هاتفك أثناء الشحن لا يمكن أن يقلل من عمر البطارية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل دورة الشحن.

4- مشكلة برودة الهاتف

الشيء المهم والذي يجب القيام به للحفاظ على بطارية آيفون هو إبقاء الهاتف بارداً قدر الإمكان، لن يساعد ذلك في الحفاظ على عمر البطارية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الوظائف العامة وإطالة عمر الجهاز.