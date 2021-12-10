لجنة التحكيم تستعرض المجاهيم على بيرق المؤسس.. اليوم

المناطق_الرياض

يدرس نادي الإبل تحويل مسابقة الفحل وإنتاجه إلى مهرجانات مزاين المناطق في كل الألوان اعتباراً من العام القادم وفق ما صرح به رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين.

وتشهد منافسة شوط الفحل وإنتاجه منافسة حامية من كبار ملاك الابل المعروفين بطيب الإنتاج في هذا الشوط الهام والرئيس في المهرجان.

من جانب آخر تستعرض لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد برئاسة سمو الأمير خالد بن سلمان صباح اليوم الجمعة الإبل المجاهيم على بيرق المؤسس ضمن فعاليات المهرجان في نسخته السادسة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينظِّمه نادي الإبل ويقام في الصياهد الجنوبية.

وشهدت هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز رفع قيمة جوائزه لتصل إلى 250 مليون ريال وإطلاق أكثر من 70 شوطاً تمت جدولتها على مدار أيام المهرجان تتضمن منافسات متنوعة في فئات الابل.

فيما أضاف نادي الإبل العديد من المنافسات في هذه النسخة تضمنت مسابقة “راعي الشداد وشوط النساء المفتوح في فئة الفردي لون المغاتير، وشوط مفتوح دولي لفئة الفردي لجميع فئات المغاتير وجاء للمرة الأولى مسابقة جديدة للإبل الساحلية، كذلك تم اعتماد مسابقة جديدة لفئة القعدان كذلك تم رفع قيمة جائزة مزاين الأصايل لتكون جائزة “الجمل أصايل” مساوية لجائزة كأس النادي، وجائزة الفردي “دق وجل أصايل” مساوية لجائزة دق وجل جميع الألوان الأخرى.

كما تم رفع عدد مسابقة “الفحل وإنتاجه” إلى 15 متناً بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح على ألا يقل عن مفرود، واستحداث في هذه النسخة لجنة عليا للاستئناف لحفظ الحقوق.

من جانب آخر يشارك 550 موظفا ومتعاوان موزعين على 19 لجنة في أعمال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد.

وتتوزع عمل اللجان في مختلف أرجاء المهرجان ومن تلك اللجان لجنة التنظيم واللجنة الطبية والإستثمار ولجنة تطمن ولجنة العبث والقانونية والفعاليات ولجنة العمليات والأمنية والمتابعة والرقابة ولجنة الخدمات المساندة والعلاقات العامة وتقنية المعلومات وكذلك لجنة الاستقبال والمسؤولية الاجتماعية ولجنة الموارد البشرية ولجنة العناية بالملاك والإعلام ولجنة الأزمات.

كما يتفرع من تلك اللجان عدد من اللجان الفرعية مثل لجنة الفحل المنتج ولجنة المراجعة الداخلية وتهدف اللجان في عملها إلى خدمة ملاك الإبل والمهتمين بالقطاع وتحقيق العدل والشفافية المطلقة وكذلك تسهيل مهمة المشاركين وتذليل الصعاب أمامهم وتعريف الزوار وتوعيتهم بهذا الموروث الثقافي وتعزيز جميع الخدمات الإقامة والضيافة، مما فتح لجمهور الإبل في المملكة والزائرين من خارجها الاطلاع والاستمتاع بهذا الموروث الأصيل.

وفي شأن آخر تشهد عملية غسل الإبل إقبالاً متزايداً في منطقة الصياهد خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته السادسة.

ويشكل غسيل الفردية أحد تلك الإجراءات التي ينهجها ملاك الإبل قبل عرضها على المستثمرين أو إدخالها ميادين العرض أمام لجنة التحكيم وتكون مرحلة الغسيل قبل بضعة أيام من المشاركة بهدف تنظيفها من الطفيليات (القردان، والحلم) .

وقال مالك الإبل سعد القحطاني: هناك مجموعة من الفوائد التي تنعكس على الإبل بعد غسيلها ومنها التخلص من الطفيليات وتصفية وبر الفردية وإراحتها من الأتربة والغبار العالقة فيها وأضاف: تختلف فترة غسيل الإبل من مالك لآخر ويكون في الصيف بشكل شبه شهري وأما في الشتاء كل ثلاثة أشهر.

وتابع: يستخدم في غسيل الإبل مزيج من الماء والشامبو وقليلاً من مادة (الجرة) مشيرا إلى أنه أثناء الغسيل يجب تجنب وصول الماء إلى أذني وأعين الفردية لخطورة ذلك.