عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

النصر يحل ضيفاً على الطائي والهلال يستقبل الفيحاء

النصر يحل ضيفاً على الطائي والهلال يستقبل الفيحاء

أبرز المواد
«المرور»: 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة

«المرور»: 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة

أبرز المواد
لجنة التحكيم تستعرض المجاهيم على بيرق المؤسس.. اليوم

لجنة التحكيم تستعرض المجاهيم على بيرق المؤسس.. اليوم

أبرز المواد
4 أخطاء في شحن هاتف آيفون قد تستنزف البطارية

4 أخطاء في شحن هاتف آيفون قد تستنزف البطارية

منوعات

«المرور»: 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة

«المرور»: 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة
https://almnatiq.net/?p=1081967
المناطق_الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر.

 

وأضاف المرور أنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية:

 

– سداد الرسوم

 

– سداد المخالفات المرورية

 

– إجراء الفحص الطبي

 

– كذلك يمكنك تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

 

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن خطوات إسقاط اللوحات الخاصة بسيارات ومركبات التشليح.

 

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال ورد فيه: الاستمارة منتهية وكذلك الفحص والسيارة أرغب في تشليحها فما هي الخطوات والإجراءات؟

 

ورد المرور بقوله إن خطوات إسقاط لوحات مركبات التشليح تشمل الخطوات التالية:

 

 

1- تسديد المخالفات المرورية.

 

2- أن تكون الاستمارة سارية.

 

3-  إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

 

4- ثم يتم إسقاط اللوحات من السجلات.

 

روابط ذات صلة

هل الحصول على رخصه شرط لتسجيل المركبة؟

هل الحصول على رخصه شرط لتسجيل المركبة؟
المرور: 4 خطوات لإسقاط اللوحات وتشليح السيارات القديمة

المرور: 4 خطوات لإسقاط اللوحات وتشليح السيارات القديمة
آلية التفويض لقيادة المركبة في حالة وجود مخالفات

آلية التفويض لقيادة المركبة في حالة وجود مخالفات

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements