«المرور»: 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر.

وأضاف المرور أنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية:

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات المرورية

– إجراء الفحص الطبي

– كذلك يمكنك تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن خطوات إسقاط اللوحات الخاصة بسيارات ومركبات التشليح.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال ورد فيه: الاستمارة منتهية وكذلك الفحص والسيارة أرغب في تشليحها فما هي الخطوات والإجراءات؟

ورد المرور بقوله إن خطوات إسقاط لوحات مركبات التشليح تشمل الخطوات التالية:

1- تسديد المخالفات المرورية.

2- أن تكون الاستمارة سارية.

3- إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

4- ثم يتم إسقاط اللوحات من السجلات.