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«فايزر» تؤكد فعالية لقاحها ضد «أوميكرون»: الجرعة الثالثة أثبتت نجاحها

«فايزر» تؤكد فعالية لقاحها ضد «أوميكرون»: الجرعة الثالثة أثبتت نجاحها
https://almnatiq.net/?p=1082001
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أكدت شركة «فايزر» العالمية، أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، أثبتت نجاحها في صد أوميكرون، المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي ظهر في جنوب إفريقيا، قبل أن ينتشر في عدد من الدول حول العالم.

 

وأوضحت شركتا فايزر وبيونتيك أن لقاحهما فعّال ضد أوميكرون، بعد ثلاث جرعات؛ حيث لا يزال اللقاح فعّالا ضد متحور أوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه، بحيث قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور، وفقًا للعربية.

 

وأضافتا أن «الجرعة الثالثة من اللقاح أظهرت مستوى من الأجسام المضادة المحيدة لأوميكرون، قريبًا من المستوى الملحوظ بعد أول جرعتين».

 

وذكرت الشركتان أنهما ستتابعان تطوير لقاح محدد لمتحور أوميكرون، آملة في جعله متوافرًا بحلول مارس في حال تبين أن التكيف ضروري.

 

وقال رئيس شركة فايزر، ألبير بورلا: «حتى لو أن جرعتين من اللقاح لا تزالان قادرتين على تأمين حماية ضد الأعراض التي قد يتسبب فيها أوميكرون، فمن الواضح، بحسب المعطيات الأولية، أن الحماية ازدادت مع جرعة ثالثة من لقاحنا».

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