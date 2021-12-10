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وفاة الأديب أحمد مطاعن عن عمر يناهز 94 عاماً 10 ديسمبر 2021

وفاة الأديب أحمد مطاعن عن عمر يناهز 94 عاماً 10 ديسمبر 2021
https://almnatiq.net/?p=1082005
المناطق_الرياض

توفي أمس الأديب المعروف أحمد مطاعن عن عمر يناهز الـ 94 عاماً. وكان الفقيد من رواد الحركتين الأدبية والثقافية في المنطقة والمملكة، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي في مرحلة التأسيس.

 

ونعى أدباء ومثقفي منطقة عسير والمملكة الأستاذ الأديب أحمد بن إبراهيم مطاعن الذي وافاه الأجل أمس عن عمر يناهز 94 عاما.

 

وله جهود ومشاركات أدبية واجتماعية عديدة، وهو أكبر أعضاء الجمعيات العمومية سنًا في الأندية الأدبية واختارته مجالس إدارات الأندية الأدبية الشخصية الأدبية لعام 2017.

 

ولد أحمد بن إبراهيم مطاعن بن أحمد سنة 1927 في أبها في عائلة من قرية رجال ألمع، وحصل على الشهادة الابتدائية في عام 1941، وكفاءة معهد المعلمين ودورات إدارية بمعهد الإدارة.

 

بدأ حياته العلمية بمحرر شرطة أبها عام 1953، وانتهت برئاسة بلدية أبها 1985.

 

عيّن نائب رئيس نادي أبها الأدبي وهو من الأعضاء المؤسسين له، ولجنة أصدقاء المرضى، وعضو مجلس إدارة مصلة المياه والصرف، ومجلس منطقة عسير، ولجنة التنشيط السياحي.

 

أسهم في فتح مكتبة كبيرة في منزله تجمع جميع إصدارات أدباء وأديبات منطقة عسير، وعدد من الوثائق والمسودات في تاريخ المنطقة ثقافيا واجتماعيا.

 

لديه العديد من المشاركات الأدبية والمنبرية والإذاعية والصحفية والتلفزيونية والشعبية قبل تقاعده.

 

ومن من دواوينه الشعرية “دورة الأيّام” 1990، و”ملحمة المجد” 1994، و”أصحب الشمس”و “قصائد خالدة”، ومن كتبه “رجال ألمع : الأرض والإنسان والتاريخ”، و”قطرات من عرق الماضي” وهو كتاب سيرة ذاتية، و”عقود من الابتسامة والعطاء”.

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