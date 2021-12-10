اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر ٢٢ ” بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني

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اختتمت أمس مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر ٢٢)، الذي نفذ في الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي، بين القوات البحرية الملكية السعودية و سلاح البحرية الملكي البحريني وذلك في إطار مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

واشتمل التمرين الثنائي على تنفيذ التكتيكات العسكرية وعدد من السيناريوهات المتنوعة التي من شأنها رفع القدرة القتالية والأداء الاحترافي لمختلف العمليات البحرية وكذلك توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية.

من جانبه أكد قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن تمرين ( الجسر ٢٢ ) نفذ في بيئة قتال حقيقية وتم -ولله الحمد- تنفيذ جميع مراحل التمرين بكل احترافية مما يدل على المستوى العالي في التجهيز من كافة القوات المشاركة، وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارات عالية اتسمت بالتوافق والتجانس وروح العمل المشترك الموحد .