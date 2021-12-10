احدث الأخبار

‫منصة أبشر توضح مدى إمكانية تغير رقم الجوال خارج المملكة
أبرز المواد
 الاستثمارات العامة: تحديد سعر الطرح الثانوي لأسهم stc عند 100 ريال للسهم
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يطلق فعاليات مهرجان “عذق2” للذرة الرفيعة و النباتات العطرية بضمد
أبرز المواد
 اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر ٢٢ ” بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يفتتح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام
أبرز المواد
 جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تطلق بازارا للأسر المنتجة
أبرز المواد
 وفاة الأديب أحمد مطاعن عن عمر يناهز 94 عاماً 10 ديسمبر 2021
أبرز المواد
 «فايزر» تؤكد فعالية لقاحها ضد «أوميكرون»: الجرعة الثالثة أثبتت نجاحها
أبرز المواد
 أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة.. برميل «برنت» بـ74.38 دولار
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 «أمن الطرق» يحذِّر قادة المركبات بجازان من حالة جوية
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

‫منصة أبشر توضح مدى إمكانية تغير رقم الجوال خارج المملكة

‫منصة أبشر توضح مدى إمكانية تغير رقم الجوال خارج المملكة

أبرز المواد
الاستثمارات العامة: تحديد سعر الطرح الثانوي لأسهم stc عند 100 ريال للسهم

الاستثمارات العامة: تحديد سعر الطرح الثانوي لأسهم stc عند 100 ريال للسهم

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يطلق فعاليات مهرجان “عذق2” للذرة الرفيعة و النباتات العطرية بضمد

سمو أمير منطقة جازان يطلق فعاليات مهرجان “عذق2” للذرة الرفيعة و النباتات العطرية بضمد

أبرز المواد
اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر ٢٢ ” بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني

اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر ٢٢ ” بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يطلق فعاليات مهرجان “عذق2” للذرة الرفيعة و النباتات العطرية بضمد

سمو أمير منطقة جازان يطلق فعاليات مهرجان “عذق2” للذرة الرفيعة و النباتات العطرية بضمد
https://almnatiq.net/?p=1082020
المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الأمس، حفل افتتاح مهرجان “عذق” الثاني للذرة الرفيعة والنباتات العطرية الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة ضمد بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية ضمد ومجلس الجمعيات التعاونية والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وجمعية البر الخيرية بالمحافظة.

 

وفِي مستهل الحفل قام سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المهرجان، ثم تجول والحضور بالمعرض الزراعي والجهات المشاركة بالمهرجان ، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ ضمد الدكتور خفير العمري، عمّا يضمه من منتجات ومعروضات تحاكي تاريخ الزراعة قديماً في ضمد ، و التعريف بجهود المزارعين في المحافظة على زراعة الذرة وطرقها ومواسمها ، وموسم الخضير وهو قطف حبوب الذرة الخضراء الطرية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية كالفُل والكادي والخطور والشيح والبعيثران والنرجس والنعناع والحبق .

 

ودشن سمو أمير منطقة جازان ، مبادرة “زراعة 1000 شجرة بضمد” التي ينفذها فرع وزارة “البيئة “بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة ضمد ولجنة التنمية الاجتماعية ، وذلك ضمن مبادرة “لنجعلها خضراء” مستمعا الى شرح من مدير فرع البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف عن المبادرة الخضراء التي اطلقت في المحافظة .

 

وأكد سموه خلال الحفل، قدرة المنطقة على تسويق وتحسين منتجاتها، واستغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها للارتقاء بتلك المنتجات، مشيراً إلى أن منطقة جازان أضحت سلة غذاء وعطاء بالمملكة وشهدت تنوعاً في المحاصيل الزراعية ، منوهاً في هذا الصدد بما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل، وما عرفت به من منتجات ذات جودة عالية.

 

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة جازان الرعاة والداعمين والمنظمين للمهرجان ، وتسلم سموه هدية بالمناسبة ، معرباً سموه عن سعادته بتدشين المهرجان، متمنياً التوفيق للقائمين على التنظيم ليحقق المهرجان أهدافه المتميزة.

 

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين.

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة جازان يفتتح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام

سمو أمير منطقة جازان يفتتح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام
أمير جازان  يصدر عددًا من قرارات التكليف بالإمارة

أمير جازان  يصدر عددًا من قرارات التكليف بالإمارة
سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements