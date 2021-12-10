اختفاء البقع الشمسية لليوم الثاني.. و«فلكية جدة» توضِّح السبب

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن صباح اليوم الجمعة، شهد تسجيل اختفاء البقع الشمسية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ضمن الدورة الشمسية الـ(25).

وأوضحت فلكية جدة –عبر صفحتها بفيسبوك- أن اختفاء البقع الشمسية لن يستمر طويلا، وأنه من الممكن ظهور بقعة جديدة في أي وقت.

وأضافت أن هذه الفترة الهادئة تحدث بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي، ضمن الدورة الشمسية (25) التي بدأت أواخر العام الماضي 2020، وهو أمر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة؛ حيث تظهر البقع وتنشط ومن ثم تتلاشى.

وأشارت فلكية جدة إلى أنه على الرغم من اختفاء البقع الشمسية إلا أنه سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، فتلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.