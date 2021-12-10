بشارات بطل شوط «قفز السعودية» الكبير

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خطف الفارس الأردني هاني بشارات المركز الأول في الشوط الكبير ضمن بطولة «قفز السعودية» التي انطلقت الخميس، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر «قفز السعودية» على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.

توجت الأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أصحاب المركز الثلاثة الأولى، حيث حقق الفارس الأردني جائزة الشوط وهو المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، فئة (4 نجوم – ارتفاع 1.50 متر)، وبزمن وقدره 65.84 ثانية، فيما حل الفارس الياباني مايك كاواي بزمن 66.22 ثانية، وجاء الفارس الروسي إيغور شيبريك ثالثاً وبزمن 66.90 ثانية.

في الشوط المتوسط «المتوسط» لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس المصري مودة زيادة بخطف المركز الأول وبزمن 28.07 ثانية، وحل ثانياً الفارس الأردني نصوح كيالي بزمن 30.91 ثانية، وجاء الفارس الياباني مايك كاواي ثالثاً بزمن 33.22 ثانية.

افتتحت أشواط اليوم الأول من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة – ارتفاع 1.15 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس الصاعد عبدالرحمن النمر (18 عاماً) بزمن 29.86 ثانية، وجاء ثانياً عبدالرحمن المطوع بزمن 30.00 ثانية، وحل ثالثاً عبدالرحمن البلادي بزمن 30.45 ثانية.

وفي الشوط المتوسط «الثاني» لفئة (النجمة الواحدة – ارتفاع 1.25 متر) والمؤهل لشوط فئة 4 نجوم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، حقق الفارس عبدالله الغامدي المركز الأول فيه وبزمن 29.47 ثانية، ثم الفارس خالد المبطي ثانياً بزمن 30.78 ثانية، وحل الفارس محمد باكدم ثالثاً بزمن 30.89 ثانية.