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جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعقد اللقاء التشاوري الرابع

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعقد اللقاء التشاوري الرابع
https://almnatiq.net/?p=1082045
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عقدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، اللقاء التشاوري الرابع مع 14 مؤسسة من ممثلي القطاع الغير ربحي، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي، وذلك بمقر الجامعة بالدمام.

 

وأوضح الدكتور الحربي أن رؤية ورسالة وأهداف الجامعة مرتكزة على محاور أساسية هي الجانب الأكاديمي في تدريس وتخريج وتدريب الطلاب والطالبات، وجانب البحث العلمي، وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هدف اللقاء هو بحث سبل التعاون وتبادل الأفكار في شتى مجالات ما بين الجامعة ومؤسسات القطاع غير الربحي.

 

ونوه إلى أن اللقاء أتى بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي أثمرت العديد من الشراكات النوعية ومنها إبرام 26 مذكرة تفاهم تخصصية مع القطاع غير الربحي، إضافة لمذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

وتناولت محاور اللقاء التعريف بالجامعة وأنشطتها ودورها لخدمة المجتمع، وحصر الاحتياجات المقدمة من الجهات المشاركة، واتاحة الدعم للجهات المختلفة في القطاع العام والخاص وغير الربحي من فرص مستمرة ورعاية المبادرات والمشاريع النوعية والمساهمة فيها على مبدأ توظيف الإمكانات المتاحة العلمية والمعرفية والبشرية.

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