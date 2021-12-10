تعرَّف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي

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تعود الحياة من جديد إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، بعد توقف عارض بسبب مشاركة رديف المنتخب الوطني في منافسات كأس العرب لكرة القدم؛ المقامة حاليًا في الدوحة، وذلك على إيقاع مؤجلتي الهلال أمام الفيحاء، والنصر في ضيافة أحفاد حاتم الطائي.

وبعد الكثير من الجدل حيال المباراتين المؤجلتين بسبب مشاركة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا، النسخة الفائتة، والتي انتهت بحصد الزعيم اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، وتوقف حلم العالمي صوب الكأس الأولى على عتبات نصف النهائي، تحدد الموعد لاستكمال منافسات الجولة الرابعة، والتي كانت مقررة في 28 سبتمبر المنصرم.

الهلال يطارد الصدارة

وتتجه الأنظار صوب ملعب الملك فهد الدولي، عند الساعة 5:40 مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستقبل الهلال صاحب الأرض والطامح إلى الاقتراب خطوة أخرى من المقعد المفضل على صدارة المسابقة، ضيفه المترنح فريق الفيحاء الباحث عن وقف نزف النقاط ومزاحمة الكبار على المقدمة.

ويسعى الزعيم إلى ضبط بوصلة الانتصارات بعد التعثر في ميدان أبها في الجولة الفائتة، ومن قبلها السقوط في فخ التعادل في 4 من آخر 6 مباريات، حيث يترقب ليوناردو جارديم استثمار حالة انعدام الوزن والتي يمر بها الضيف القادم من المجمعة، من أجل انتزاع نقاط المباراة كاملة وتضييق الخناق على صاحب الصدارة.

ويفتقد المدرب البرتغالي، جهود المدافع محمد البريك، الذي وقع في فخ الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وهو الغياب الذي لا يقلق جارديم كثيرًا في ظل توافر الخيارات البديلة القادرة على سد ثغرة الرواق الأيمن.

ولن يبرح الهلال المركز الرابع في حال أدرك النقاط الثلاث على حساب الفيحاء، إلا أنه سيكون على بُعد 3 نقاط فقط من مزاحمة الاتحاد على قمة المسابقة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين في جعبة رفاق القائد سلمان الفرج، يمكن أن يقلبا المشهد رأسًا على عقب لصالح حامل اللقب.

وفي المعسكر البرتقالي، يبحث الفيحاء عن الخروج من نفق تذبذب النتائج، على الرغم من التواجد على مقربة من صراع المقدمة، إلا أن اكتفاء أبناء المجمعة بفوز وحيد في آخر 5 جولات حال دون اقتحام المربع الذهبي، وألقى بظل قاتم على ثقة كتيبة المدرب فوك راسوفيتش.

ويحتل الهلال المركز الرابع على سلم ترتيب دوري المحترفين، برصيد 20 نقطة، من 10 مباريات فقط، جمعها من الفوز في 5 لقاءات، مقابل 5 تعادلات، ودون أن يتكبَّد أي خسارة حتى الآن، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 6 نقاط.

ويحط الفيحاء الرحال في العاصمة الرياض وهو في المركز الخامس بـ18 نقطة، من 12 مباراة، بفارق نقطتين فقط خلف المربع الذهبي؛ حيث حقق الفوز 5 مناسبات، مقابل 3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم مخيبة. حتى الآن.

موعد مباراة الطائي والنصر

وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، يحل فريق النصر ضيفًا على الطائي، عند الساعة 3:25 مساء اليوم، حيث يطمع العالمي في كرم أحفاد حاتم من أجل العودة إلى القواعد محملًا بالنقاط الثلاث كاملة غير منقوصة، من أجل الخروج بحزمة من المكاسب.

وتميل كفة الأفضلية نسبيًا صوب الفريق القادم من الرياض، في ظل الفوارق الفنية على الورق بين الطرفين، إلى جانب دوافع الفوز والدخول في زمرة المنافسة التي تبدو في المتناول حتى الآن، رغم البداية الكارثية، والتي كلفت فارس نجد الإطاحة بالمدرب بيدرو إيمانويل، ومن قبله المدير التنفيذي حسين عبدالغني.

ويبدو الطريق معبدًا أمام العالمي لدخول المربع الذهبي، حال تعرض الغريم اللدود الهلال لهزيمة مفاجئة أمام الفيحاء، أو الترقي إلى المركز الخامس على أقل تقدير على حساب متذيل الترتيب، ليصبح على بُعد نقاط معدودات من صراع الصدارة، في ظل امتلاك مباراة مؤجلة يمكن أن تمنح الفريق دفعة أخرى صوب المنافسة.

ويخوض النصر المباراة منقوصًا من جهود المهاجم المغربي المخضرم عبدالرزاق حمدالله، بعد فسخ التعاقد من جانب إدارة مسلي آل معمر، في مشهد لازال يلقى بظل قاتم داخل أورقة أصفر الرياض، إلا أنها تجري تحت أنظار المدير الفني الجديد، الأرجنتيني المخضرم ميجيل أنخيل روسو، الذي يدشن مهمة شاقة عقب العودة إلى الرياض لاستعادة الكبرياء المفقود.

ويعاني الطائي في المقابل من تذبذب النتائج بشكل واضح، حيث يتخبط أحفاد حائم في مراكز الهبوط منذ بداية الموسم؛ بعدما اكتفى بجمع 10 نقاط فقط من أصل 36 متاحة، وهي الواقع المخيب الذي يأمل في تجاوزه سريعًا من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة في قاع المسابقة.

ويأمل الطائي في إنعاش ذاكرة الانتصارات مجددًا بعد السقوط المخيب أمام الاتحاد، حيث اكتفى بفوز وحيد في أخر 6 مباريات، مقابل 5 هزائم، ليتراجع إلى ذيل الترتيب، في مشهد ينذر بعودة سريعة إلى دوري الدرجة الأولى إذا لم يصحح المسار سريعًا.

ويحتل النصر المركز السابع على لائحة دوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط خلف المربع الذهبي، كما يمتلك مباراة أخرى مؤجلة بسبب المشاركة الآسيوية المحبطة، فيما يأتي الطائي في المركز السادس عشر الأخير برصيد 10 نقاط، مبتعدًا بـفارق 6 نقاط فقط عن منتصف الجدول.