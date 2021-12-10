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وزير الصحة يتوج تجمع الرياض الصحي الأول ب 6 جوائز في “أداء الصحة”

وزير الصحة يتوج تجمع الرياض الصحي الأول ب 6 جوائز في “أداء الصحة”
https://almnatiq.net/?p=1082053
المناطق_الرياض

توج معالي وزير الصحة م. فهد الجلاجل تجمع الرياض الصحي الأول، بستة جوائز في حفل جائزة أداء الصحة بدورتها الرابعة في مسارات مختلفة.

 

‏حيث ‏حقق مركز تطعيم اليمامة بالخرج  جائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الإستجابة لكوفيد-19 في فرع المراكز الكبرى، وحصل ‏مركز صحي السعودية بالخرج على جائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع مراكز الرعاية الصحية الأولية، وحصلت مدينة الملك سعود الطبية على جائزة أفضل مشروع تحسين في مسار التعافي من كوفيد-19 وجائزة أفضل مشروع تحسين مُشاد به في مسار الاستجابة لكوفيد-19 في فرع المستشفيات، كما حصل ‏مستشفى الملك سلمان على جائزة أفضل مشروع تحسين مُشاد به في مسار أداء الصحة في فرع الخدمات المتخصصة، وحصل ‏مستشفى الملك خالد في الخرج على جائزة أفضل مشروع تحسين مُشاد به في مسار التعافي من كوفيد-19.

 

وقال الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي في كلمته بهذه المناسبة : “سُعدنا وتشرفنا بتكريم معالي وزير الصحة⁩ لمختلف منشآت “التجمع الأول”⁩ ورعايته للجائزة⁩، والتي بفضل من الله ثم جهود أبطالنا وتفانيهم؛ حصدنا عدة جوائز في مختلف المبادرات التي تهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية في منشآت التجمع الأول”.

 

يذكر أن “أداء الصحة” يُعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول لها، وذلك عبر العمل على مستهدفات إستراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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