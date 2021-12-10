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طبيبة روسية تكشف عن مشروب يقلل من خطر الإصابة بـ”السرطان”

طبيبة روسية تكشف عن مشروب يقلل من خطر الإصابة بـ”السرطان”

منوعات

طبيبة روسية تكشف عن مشروب يقلل من خطر الإصابة بـ”السرطان”

طبيبة روسية تكشف عن مشروب يقلل من خطر الإصابة بـ”السرطان”
https://almnatiq.net/?p=1082061
المناطق_الرياض

أعلنت الدكتورة تاتيانا إيفانيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الشاي الأخضر يقلل من خطر نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

 

ووفقاً لـ” روسيا اليوم”، أشارت الطبيبة إلى أن تناول الشاي الأخضر يوميا بانتظام، يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

 

وأضافت أن للشاي الأخضر خصائص مهدئة ويحمي الإنسان من الإفراط المتوتر في تناول الطعام، لأنه يحتوى على نسبة عالية من مادة الكاتيكين (نوع من الفلافونويدات) وفيتامين С،

 

وأكدت أن “مادة الكاتيكين، تقوي جدران الشعيرات الدموية وتخفض خطر نشوء الخلايا السرطانية في الجسم، وتعزز منظومة المناعة، وتحذر من خطر تصلب الشرايين”.

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