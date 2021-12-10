احدث الأخبار

التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا
أبرز المواد
 ولي العهد يختتم زيارته للبحرين ويتجه للكويت آخر محطات جولته الخليجية
أبرز المواد
 فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية
أبرز المواد
 مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يشيد بدور الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية في صد هجمات الحوثي
أبرز المواد
 المركز الوطنى للأرصاد يعلن تفاصيل طقس الجمعة لموسم الرياض
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون
أبرز المواد
 الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع جهود التعافي من جائحة كورونا
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 البرلمان العربي: جولة ولي العهد تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي
أبرز المواد
 طبيبة روسية تكشف عن مشروب يقلل من خطر الإصابة بـ”السرطان”
منوعات
 بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. تعرف على تفاصيل جسر الملك حمد الرابط الجديد بين السعودية والبحرين وتكلفته
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا

التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا

أبرز المواد
ولي العهد يختتم زيارته للبحرين ويتجه للكويت آخر محطات جولته الخليجية

ولي العهد يختتم زيارته للبحرين ويتجه للكويت آخر محطات جولته الخليجية

أبرز المواد
فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية

فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية

أبرز المواد
مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد

مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد

أبرز المواد

“الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون

“الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون
https://almnatiq.net/?p=1082083
المناطق_واس

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن “معاجين” تُستخدم في البناء.

 

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن “معاجين” في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين.

 

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز

 

مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني(1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

«الزكاة والضريبة» للخاضعين لضريبة الاستقطاع: قدموا إقرارات شهر نوفمبر

«الزكاة والضريبة» للخاضعين لضريبة الاستقطاع: قدموا إقرارات شهر نوفمبر
المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ
غرفة جازان تنظم ورشة عمل بعنوان “تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”

غرفة جازان تنظم ورشة عمل بعنوان “تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements