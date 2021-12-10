وزير الشؤون الإسلامية يشيد بدور الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية في صد هجمات الحوثي

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زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية، حيث كان في استقباله قائد المجموعة اللواء ركن علي بن عبدالله القرني، وعدد من قيادات المجموعة، كما رافقه خلال الزيارة معالي مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

وفي بداية الزيارة استمع معاليه لشرح موجز عن أعمال ومنجزات المجموعة والتجهيزات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لها لتؤدي رسالتها في الدفاع عن الوطن .

عقب ذلك ألقى معاليه كلمة بقاعة المحاضرات بالمسرح حضرها كبار الضباط في مجموعة الدفاع الجوي الرابعة، أكد فيها عظم الأجر والعمل الذي يقوم به أفراد القوات الجوية في التصدي لعدوان للصفويين أذناب المجوس، مبيناً معاليه أن المنجزات التي تتحق في صدّ مئات الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيين هي بفضل الله ثم ببسالة قوات الدفاع الجوي بالمملكة وهي محل فخر واعتزاز للجميع .

وقدم معاليه شكره وتقديره لجميع قيادات القوات المسلحة والجوية على ما يقومون به من أعمال بطولية لحماية المملكة وحدودها وتأمين أجواءها كي ينعم كل من يأتي إليها بالأمن والامان وتأدية الشعائر بكل طمأنينة وسكينة.

ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدعم القيادة الرشيدة لكافة أجهزة الدولة كي تقوم بدورها بخدمة المواطن والمقيم وتوفير كل سبل الراحة والامان لهم، مؤكداً أن المملكة نموذجًا يحتذى به في الإنسانية والبذل والعطاء وفي مستوى الأمن والأمان بفضل الله ثم بدعم القيادة ووفاء وإخلاص أبناءها .

بدوره شكر اللواء ركن علي بن عبدالله القرني باسمه ونيابه عن المجموعة الرابعة للدفاع الجوي معاليه على كلماته المحفزة وزيارته وحرصه على الالتقاء بإخوانه وأبنائه، مؤكداً أن هذه الزيارات دافع معنوي كبير وغير مستغربة على المسئولين في المملكة الذين يشاركون في الدفاع عن الوطن الغالي، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الامين حفظهما الله.

وفي ختام الزيارة قدم معاليه لقيادات المجموعة الرابعة للدفاع الجوي نسخاً فاخرة من المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .