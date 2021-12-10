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مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد

مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد
https://almnatiq.net/?p=1082100
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تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.

 

وسيناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أشكاله، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كورونا، كما يبحث الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في أفريقيا، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.

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