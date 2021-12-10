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فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية

فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية

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فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية

فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية
https://almnatiq.net/?p=1082104
المناطق_الرياض

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر أظهر سمو الملكين فهد بن عبد العزيز رحمه الله وسلمان بن عبد العزيزحفظه الله  وذلك في رحلة برية قديمة.

 

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، وأعادوا تغريده عبر موقع تويتر، مرفقين إياه بالدعوات لـ الملك فهد عليه رحمة الله، وطول العمر لسمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

وجاءت أبرز التعليقات: “تغمده الله برحماته وطيّب ثراه الملك فهد وأطال بعمر الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان أمل ومستقبل العرب”.

 

وكتب آخر: “رحم الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وادخله فسيح جناتك يارب العالمين وحفظ الله تعالى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. اللهم امين يارب العالمين”.

 

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