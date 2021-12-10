الصحة: تسجيل 48 حالة وتعافي 61 حالة

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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 48 حالة مؤكدة، وتعافي 61 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 550136 حالة، وبلغت حالات التعافي 539338 حالة، وبلغ إجمالي الحالات الحرجة 29 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8851 حالة -رحمهم الله-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).