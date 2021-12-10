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بعثة المملكة في جنيف تنظم ندوة بعنوان “تغير المناخ: دور المبادرات الوطنية في حماية البيئة عالمياً”

بعثة المملكة في جنيف تنظم ندوة بعنوان “تغير المناخ: دور المبادرات الوطنية في حماية البيئة عالمياً”

أبرز المواد
سالم بن جخير يلقي قصيدة ترحيباً بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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بعثة المملكة في جنيف تنظم ندوة بعنوان “تغير المناخ: دور المبادرات الوطنية في حماية البيئة عالمياً”

بعثة المملكة في جنيف تنظم ندوة بعنوان “تغير المناخ: دور المبادرات الوطنية في حماية البيئة عالمياً”
https://almnatiq.net/?p=1082145
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نظمت بعثة المملكة الدائمة في جنيف، ندوة افتراضية بعنوان “تغير المناخ: دور المبادرات الوطنية في حماية البيئة عالمياً”.

وشارك في الندوة التي افتتحها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، كل من الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتيري تالاس، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، ومندوب المالديف الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور أسيم أحمد، والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا لدى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور هاني الشاعر، والمحلل أول في وزارة الطاقة نورة العيسى.

وهدفت الندوة إلى التركيز على الحاجة إلى سياسات جديدة لتوسيع الجهود لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات، وإبراز أثر المبادرات الوطنية في تحقيق الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ، وتبادل الآراء حول الدروس المستفادة والصعوبات التي تواجه تحقيق هذه المبادرات، ومناقشة حق الإنسان في التمتع ببيئة نظيفة وصحية.

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