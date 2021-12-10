أمير الكويت يستقبل سمو ولي العهد

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استقبل سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته إلى الكويت.

يأتي ذلك، فيما بدأ سمو الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية للكويت، حيث كان في استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

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وقد رافق سمو ولي العهد كلا من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية، حيث زار عمان والإمارات وقطر والبحرين، قبل أن يختتم جولته بزيارة الكويت، وتعكس الزيارة حرصاً متبادلاً لدى قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر بشأن مجمل القضايا استكمالاً لنهج متأصلٍ للدفع قدماً بعلاقاتهما نحو آفاق أرحب في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتجسد العلاقات الكويتية ـــ السعودية نموذجاً استثنائياً وفريداً للعلاقات المبنية على أسس صلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووشائج القربى والمودة والمصير المشترك.