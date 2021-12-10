احدث الأخبار

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف
أبرز المواد
 جيرارد: تركيزي منصب على هزيمة ليفربول
أبرز المواد
 الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة
أبرز المواد
 فيديو| احتفالات لاعبي الطائي وجمهوره بعد نهاية المباراة
أبرز المواد
 ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أمير الكويت يقلد ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت
أبرز المواد
 نهاية الشوط الأول من مواجهة الهلال الفيحاء بالتعادل السلبي
أبرز المواد
 شاهد|| أبراج الكويت تتزين بصورة ولي العهد تزامنا مع زيارته لـ المنامة
أبرز المواد
 المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 أمير الكويت يستقبل سمو ولي العهد
أبرز المواد
 45 أسرة منتجة تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السادسة
أبرز المواد
عاجل

ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي

عاجل

أمير الكويت يقلد ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف

سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف

أبرز المواد
جيرارد: تركيزي منصب على هزيمة ليفربول

جيرارد: تركيزي منصب على هزيمة ليفربول

أبرز المواد
الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة

الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة

أبرز المواد

المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان

المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان
https://almnatiq.net/?p=1082162
المناطق_واس

تشارك المملكة منظومة دول العالم في الإحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر الحالي، مبرزةً ما اتخذته من الأنظمة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة شهدت إصلاحات متعددة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خاصة في مجال حقوق الإنسان بإصلاحاتٍ تجاوزت (90) إصلاحًا أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان.

وأشار معاليه إلى أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة وفقًا للأنظمة، وضرورة بناء ثقافة المشاركة في جهود حماية حقوق الإنسان ودعمها على جيمع المستويات والقطاعات، مؤكدًا أن تعليمها والتربية عليها ونشر ثقافتها يخلق بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة.

وبيّن أن الهيئة تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها، فالإلمام والمعرفة بحقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية البحريني يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين بلاده والمملكة

وزير الخارجية البحريني يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين بلاده والمملكة
وزارة الاستثمار تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين المملكة وكندا في “إكسبو 2020 دبي”

وزارة الاستثمار تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين المملكة وكندا في “إكسبو 2020 دبي”
شاهد| طفل بحريني مرحباً بـولي العهد: “عاش عاش بو سلمان”

شاهد| طفل بحريني مرحباً بـولي العهد: “عاش عاش بو سلمان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements