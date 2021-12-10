شاهد|| أبراج الكويت تتزين بصورة ولي العهد تزامنا مع زيارته لـ المنامة

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رصدت قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أبراج الكويت وهي تتزين بـ صورة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والذي يزور البلاد حاليا في إطار جولته الخليجية.

وكما تزينت الشوارع بالأعلام السعودية، والتي كتب عليه: “نورت الكويت يا سمو العهد”.

ومنذ قليل استقبل سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته إلى الكويت.

يأتي ذلك، فيما بدأ سمو الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية للكويت، حيث كان في استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.