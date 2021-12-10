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ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي

ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي
https://almnatiq.net/?p=1082189
المناطق ـ متابعات

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في دار يمامة مساء اليوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

 

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتتي الشيخ محمد العبدالله، بأنه قد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من وشائج القربى والأخوة وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما والإعراب عن الابتهاج المشترك بهذه الزيارة الأخوية لضيف الدولة الكبير.

 

كما تم استعراض آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية.

 

وقد ساد اللقاء جو ودي عكس روح الأخوة المتميزة بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

 

حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل.

 

 

 

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