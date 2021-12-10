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الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة

الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة

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الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة

الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة
https://almnatiq.net/?p=1082200
المناطق_واس

تأهل لاعبا المنتخب السعودي للشباب للريشة الطائرة علي الحارثي ويزن الصائغ إلى الدور ربع النهائي لبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال المدة من ٩-١١ ديسمبر .

وجاء التأهل بعد فوز الصائغ على منافسه اللبناني بنتيجة ٢/٠ وفوز الحارثي على منافسه الكويتي بنتيجة ٢/٠ وذلك في منافسات الدور الأول من البطولة.

ويمثل المنتخب السعودي للشباب في البطولة اللاعبين علي الحارثي وفهد المالكي وأحمد باشهاب ويزن الصائغ، حيث تأتي أهمية هذه المشاركة استكمالاً للمشاركات الدولية للاعبي المنتخب السعودي للشباب التي تستهدف احتكاك لاعبي المنتخب بغيرهم من اللاعبين لاكتسابهم للخبرة وتطوير مستوياتهم.

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