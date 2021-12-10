جيرارد: تركيزي منصب على هزيمة ليفربول

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أكد ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، ولاعب ليفربول السابق، أن تركيزه سيكون منصباً على قيادة فريقه الحالي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريقه السابق، عندما يلتقيان، السبت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود جيرارد، الذي سجل 186 هدفاً وصنع 145 في 710 مباريات مع ليفربول خلال الفترة من 1998 إلى 2015، إلى أنفيلد، معقل فريق ليفربول، بعد شهر فقط من توليه تدريب أستون فيلا وعلى وجهه ابتسامة، ولكن حرص على التقليل من هذه المناسبة.

وقال جيرارد: “الضوضاء لجعل الناس الآخرين متحمسة، بالنسبة لي متعلقة بشأن إعداد الفريق بأفضل طريقة ممكنة، من أجل محاولة تحقيق أستون فيلا لنتيجة إيجابية، كل من يتواجد في الملعب يعرف ما أنا عليه بشكل كاف وما سأسعى إليه في أنفيلد”.

وأكد :”سأعود لنادي قضيت فيه العديد من السنوات، وهذا يجلب ابتسامة على وجهي لسببين، السبب الأول، لدي علاقة جيدة مع الكثير من النادي، حظيت بوقت رائع هناك، كانت رحلة جيدة للغاية، أنا فتى محلي، إنه الفريق الذي نشأت وأنا أشجعه، ودائما سأدعمه”.

وأضاف: “ولكن في نفس الوقت، هذا يرسم ابتسامة على وجهي لأن الفرصة ستكون متاحة أمامي للذهاب إلى هناك والتنافس مع فريق جيد، ومدرب جيد وأن أحاول الفوز بالمباراة، هذا ما ينصب عليه تركيزي فقط”.

وحقق جيرارد الفوز بثلاث مباريات في مبارياته الأولى منذ توليه تدريب أستون فيلا، وكانت خسارته الوحيدة أمام مانشستر سيتي، حامل اللقب 1-2.