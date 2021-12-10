احدث الأخبار

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف
أبرز المواد
 جيرارد: تركيزي منصب على هزيمة ليفربول
أبرز المواد
 الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة
أبرز المواد
 فيديو| احتفالات لاعبي الطائي وجمهوره بعد نهاية المباراة
أبرز المواد
 ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أمير الكويت يقلد ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت
أبرز المواد
 نهاية الشوط الأول من مواجهة الهلال الفيحاء بالتعادل السلبي
أبرز المواد
 شاهد|| أبراج الكويت تتزين بصورة ولي العهد تزامنا مع زيارته لـ المنامة
أبرز المواد
 المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 أمير الكويت يستقبل سمو ولي العهد
أبرز المواد
 45 أسرة منتجة تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السادسة
أبرز المواد
عاجل

ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي

عاجل

أمير الكويت يقلد ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف

سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف

أبرز المواد
جيرارد: تركيزي منصب على هزيمة ليفربول

جيرارد: تركيزي منصب على هزيمة ليفربول

أبرز المواد
الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة

الحارثي والصائغ يتأهلان لربع نهائي آسيوية الريشة الطائرة

أبرز المواد

سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف

سفير خادم الحرمين لدى الكويت: زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على وحدة الصف
https://almnatiq.net/?p=1082206
المناطق ـ واس

عد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ، إلى دولة الكويت، تأكيداً لحرص سموه على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

 

وأوضح الأمير سلطان بن سعد في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي استكمالا لجولة سموه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولرفع مستوى التعاون المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.

 

وأضاف أن سمو ولي العهد يحل اليوم في بلده الثاني دولة الكويت الشقيقة، وهي الزيارة الرسمية الثانية لسموه منذ توليه ولاية العهد والتي تأتي امتدادا للزيارات المتتالية لقادة المملكة العربية السعودية لأشقائهم حكام دولة الكويت، بما يؤكد متانة وتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي الثابت والراسخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ .

روابط ذات صلة

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة

المملكة والكويت .. علاقات راسخة ومسيرة تاريخية متجذرة
ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي

ولي العهد يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير الكويت وسبل تعزيز آفاق التعاون الخليجي
أمير الكويت يقلد ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

أمير الكويت يقلد ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements