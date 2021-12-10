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الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين

الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين
https://almnatiq.net/?p=1082226

على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمملكة البحرين – حفظه الله – وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون مع
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الملكية الفكرية بين الجانبين وذلك خلال اعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني.

حيث يعتزم الجانبان في إطار المذكرة تعزيز العمل والتنسيق المشترك وتبادل المشورة والخبرات لتطوير استراتيجيات وتبادل معلومات الملكيةالفكرية وبياناتها.

كما تهدف المذكرة إلى بناء القدرات وتدريب الموارد البشرية وتنميتها وتعزيز احترام الملكية الفكرية وإنفاذها إضافة إلى تشارك أعمال فحص براءات الاختراع وتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات.

 

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